Gf Vip, Alex Belli viene mandato via da Alfonso Signorini: “Vattene e lasciami lavorare”

Anche Alfonso Signorini alla fine si è spazientito per l'atteggiamento tenuto da Alex Belli. "Vattene fuori".

La vicenda tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran ha preso una brutta piega. Anche Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro sulla posizione dell’attore chiedendo a quest’ultimo di esprimersi al riguardo. Quella che sembrava all’inizio una discussione particolarmente accesa, è poi degenerata con Signorini che si è spazientito tanto da arrivare a chiedere che Belli venisse accompagnato alla porta.

“Vattene fuori e lasciami lavorare”.

Signorini caccia via Belli, Soleil: “Io e Alex sotto le coperte abbiamo avuto intimità”

Ad un certo punto è intervenuta Soleil che dell’attore ha affermato: “Io e Alex sotto le coperte abbiamo avuto intimità, ma non esageriamo.

Mi ha detto anche di amarmi, è questo che dovrebbe preoccupare più che il resto”. Da qui è poi arrivata la stessa conferma di Belli: “È vero amo Soleil, sono innamorato di lei e non l’ho mai nascosto”.

Signorini caccia via Belli, Adriana Volpe: “Delia ti prego svegliati”

Il momento clou è arrivato quando il presentatore ha letto a Delia il tweet con il quale Alex Belli aveva scelto di lasciarla. La venezuelana all’udire queste parole ha risposto:

“Non so cosa esce dalla Casa ma io con le persone che sono qui racconto anche le cose belle che abbiamo vissuto.

E soprattutto le cose che ho vissuto in questi mesi, se mi chiedono io rispondo con la sincerità. Mi dispiace che lui abbia percepito solo la parte negativa, ma l’ha creata lui. Deve essere lui a capirmi e a comprendermi in questa situazione”.

Non poteva mancare l’intervento di Sonia Bruganelli che ha espresso parole fortemente critiche: “O è un teatrino o abbiamo davanti una completa cartella clinica”, mentre Adriana Volpe ha affermato: “Io non capisco di quanto tu sia vittima o complice di questo teatrino, ma col cuore in mano ti dico svegliati”.

Signorini caccia via Belli, “Cosa significa questo amore libero?”

Alex Belli è stato particolarmente incalzato dal conduttore, quando ha portato ancora una volta all’attenzione del pubblico la necessità di vivere un amore libero. Alfonso Signorini non ne è affatto convinto: “Insomma, ma cosa significa questo amore libero? Poter andare a letto con altre donne?”.

L’attore ha poi risposto: “Il mio concetto di libertà è legato alla possibilità di poter vivere un’amicizia, anche se io e Sole abbiamo perso la bussola e per questo a Delia ho chiesto scusa. Non significa andare a letto con altre donne. E non è quello che ho fatto con Soleil”.