Gf Vip, Soleil si avvicina a Delia: “È stata la cucina. Non vuol dire che dimentico”

Cosa c'è dietro all'avvicinamento tra Delia e Soleil? Le due concorrenti in queste ultime ore sono apparse unite. I dettagli.

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 24 gennaio 2022, è iniziata con un’enigma. Come andrà a finire tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge? Per ora abbiamo visto che le due concorrenti del reality sono apparse particolarmente affiatate tanto che c’è stato modo di approfondire su come e quando le due abbiano cominciato ad appianare le divergenze.

“Da parte mia è iniziato prima del vino”, ha dichiarato Soleil rispondendo ad una domanda fatta da Alfonso Signorini.

Gf Vip Soleil Delia, Sorge: “Con Alex abbiamo chiarito”

Proprio Soleil parlando dunque con il conduttore del Gf Vip, ha sottolineato come la sua intenzione fosse quella di voler stare fuori dalla storia tra Alex e Delia. Non ha quindi dimenticato, ma c’è stata solo voglia di andare avanti: “Da parte mia è iniziato prima del vino, è stata la cucina ad avvicinarci, non vuol dire che dimentico.

Io sono stanca e mi tiro fuori da tutta la situazione, con Alex abbiamo chiarito, io non voglio più stare in mezzo a questa storia”.

Gf Vip Soleil, Delia: “Io amo le donne ho solidarietà femminile”

Anche Delia Duran commentando ciò che l’ha unita a Soleil ha dichiarato: “Quello che è successo tra loro due l’abbiamo già chiarito. Io amo le donne e ho solidarietà femminile”. Ha manifestato scetticismo invece Nathalie Caldonazzo che non ha esitato a dichiarare: “Mi sembra un po’ troppo presto e strano”.

Gf Vip Soleil Delia, Lulù: “Fa la vittima”

Nel frattempo tra Soleil, Lulù e Miriana si è respirata aria di tensione. “Soleil fa la vittima, con te non si riesce a stare tranquilla, le persone ci rinunciano, a un certo punto uno si stufa”, sono state le parole critiche di Lulù. “È prepotente, fa delle narrazioni su di noi che non esistono, io ci ho rinunciato”, ha invece dichiarato Miriana.