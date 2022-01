Gf Vip, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan fanno gruppo contro Soleil: “Manda energie negative”

Caldonazzo e Trevisan contro Soleil accusata di essere una bambina in cerca di visibilità. Al GF Vip continuano gli scontri.

Lo scontro avvenuto venerdì scorso, 21 gennaio, nella Casa del GF Vip tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge continua ad animare il clima di contrasto tra i gieffini. Nello specifico la Caldonazzo si è sfogata con Miriana Trevisan, raccontandole l’accaduto e parlando di energie negative ogni qual volta ha a che fare con Soleil.

Gf Vip, Caldonazzo e Trevisan contro Soleil

La discussione sarebbe nello specifico partita per un posto sul divano che avrebbe avuto una luce migliore per la diretta. “Con me si è comportata malissimo – ha sottolineato Nathaly Caldonazzo – Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità.

Si tenesse tutto il suo trono. Non ho nessuna voglia di stare vicino ad una persona così come lei”.

Caldonazzo e Trevisan contro Soleil al Gf Vip

“Io – ha aggiunto la Caldonazzo – non avevo nessun problema con Soleil. Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me. Non la conoscevo prima non la conoscerò dopo e non mi importa conoscerla”. Parole queste molto dure che lasciano però intendere come tra Nathaly e Soleil il rapporto sia davvero irrecuperabile.

Gf Vip, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo parlano di Soleil

D’accordo con Nathaly c’è Miriana Trevisan: “Io ho fatto la mia scelta, da forse due mesi, ogni volta che parla non abbasso proprio le mie frequenze. Nel senso che sta narrando un qualcosa come vuole lei. Secondo me è una bambina che urla la sua ricerca di attenzioni e lo fa in quel modo – ha aggiunto – Io non le parlo più, chiedi in giro, la evito perché non ho voglia.

Oppure mi siedo a tavola e mi alzo perché fa la battuta per mettermi in mezzo”.