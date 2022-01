GF Vip, tra Alex Belli e Delia è finita. L’attore la lascia con un tweet: “Mi faccio indietro”

A poche ore dall'incontro tra Alex Belli e Delia Duran è finita. L'attore ha lasciato la compagna con un tweet.

Tra Alex Belli e Delia Duran è finita. L’attore poche ore dopo aver incontrato la modella venezuelana all’interno della casa del GF Vip, ha scritto su Twitter un messaggio annunciando di volersi tirare indietro: “Mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”, ha scritto sui social.

Alex Belli lascia Delia, “Sono stupito dalle tue parole”

Alex Belli nel suo messaggio scritto pubblicato su Twitter ha speso delle parole amare:

“Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.

Alex Belli lascia Delia, la modella venezuelana: “Voglio una pausa di riflessione”

Al termine della puntata, la modella si era lasciata andare in uno sfogo con Sophie Codegoni durante il quale aveva espresso la volontà di prendersi una pausa di riflessione:

“Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in cu*o?! Altrimenti per queste stron**te che sta facendo avrei deciso diversamente.

Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto. Tutti che mi dicono ‘io fossi in te l’avrei lasciato’, ma no è così facile. Dall’esterno è facile giudicare tutto”.

Alex Belli lascia Delia, Soleil Sorge: “Ecco cosa dovrebbe fare con Delia”

Nel frattempo Soleil Sorge parlando con l’attore Kabir Bedi ha affermato di Alex Belli: “Non ho capito neanche io molto bene.

Lui ha detto a lei di parlare del loro amore, di dare la prova a lui. Io trovo personalmente ingiusto che una persona non possa avere un’amicizia però se la persona che ami ti chiede un sacrificio sarebbe giusto farlo. Capisco che se la persona sta male va fatta una scelta. Se dovesse essere così amen. Basterebbe che lui prendesse una posizione dicendo che la ama. Ecco cosa dovrebbe fare con Delia”.