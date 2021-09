Gf Vip, Amedeo Goria è sempre in mutande e il web si scatena: “Non lo reggo”

Molti hanno fatto il paragone tra Pierpaolo Pretelli e Amedeo Goria, entrambi in mutande nella casa del Gf Vip: sui social si scatena l'ironia.

Dopo anni lontano dalle scene, Amedeo Goria è tornato a far parlare di sé: le chiacchiere sono cominciate quando l’ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guendalina sono entrate nella casa più spiata d’Italia e si sono susseguite insistentemente anche nei mesi successivi.

Le sue love story molto discusse si sono aggiudicate i salotti televisivi e hanno conquistato i vertici della cronaca rosa nostrana, sebbene non sia rimasto esente da critiche. Nella casa del Gf Vip è pronto di nuovo ad accendere i riflettori su di sé: Amedeo Goria ha già scatenato l’ironia dei social e alimentato i commenti di centinaia di utenti, mostrandosi sempre in mutande.

Gf Vip, Amedeo Goria sempre in mutande in giro per la casa

A meno di 24 ore dall’avvio della nuova edizione del reality, Goria sembra già a suo agio nella casa.

Lo dimostrano le foto e i video che i telespettatori più affezionati hanno già condiviso sui social. Infatti, in molti momenti il giornalista sportivo è apparso in mutande in giro per casa, dalla cucina al salotto, dialogando con i coinquilini.

I più fedeli fan del Grande Fratello Vip restano sempre aggiornati e seguono i gieffini anche nel corso della giornata.

Vedendo Amedeo Goria spesso in mutande, sui social alcuni utenti scrivono: “Ancora in mutande, io sinceramente non lo reggo“. E ancora: “Goria che gira per casa in mutande, dimenticandosi di essere in diretta nazionale, è una delle cose più orride mai viste“.

Non mancano neppure i commenti più simpatici e ironici. “Certo che passare da Pierpaolo in costume a Goria in mutande…”, si legge sui social, ma anche: “Nella lista della spesa includete anche un pantalone per Goria”.

Gf Vip, Amedeo Goria sempre in mutande ma poi rimedia

Dopo aver passato diverso tempo in maglietta e mutande, Goria ha rimediato.

Nel pomeriggio, infatti, ha indossato i pantaloni come gli alti gieffini.