A poche ora dall'inizio del Gf Vip si sollevano le prime polemiche: secondo alcuni telespettatori, due o forse 3 concorrenti avrebbero pronunciato una bestemmia.

Si preannuncia una nuova edizione chiacchieratissima e non priva di polemiche. Il gossip è all’ordine del giorno, con Soleil che nella casa ritrova un suo vecchio flirt e Raffaella Fico che promette scintille. Amedeo Goria potrebbe far parlare di sé e delle sue love story, Tommaso lascia Temptation Island e potrebbe finire di nuovo nel mirino delle critiche.

Il miglior esempio è quello di Manuel Bortuzzo, che offre a tutti un insegnamento prezioso: quanto è normale la disabilità. A poche ore dall’inizio del reality più seguito e discusso, sulla casa del Gf Vip si abbattono le prime polemiche e si affaccia il rischio di squalifica per alcuni concorrenti.

Gf Vip, tre concorrenti a rischio squalifica?

Alcuni fan fedelissimi alla trasmissione hanno seguito i nuovi gieffini fino a tarda notte.

Sono proprio i telespettatori ad aver diffuso sui social alcune segnalazioni, secondo cui tre concorrenti avrebbero pronunciato una bestemmia o un’espressione che poteva facilmente essere intesa come tale.

Gf Vip, Katia Ricciarelli a rischio squalifica?

Al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è stata avvolta dall’affetto del pubblico, che l’ha seguita durante l’intera serata.

Secondo alcuni fan, la celebre gieffina si sarebbe lasciata scappare un’imprecazione facilmente confondibile. Molti telespettatori la difendono, sottolineando che non si tratta davvero di una bestemmia.

Gf Vip, Aldo Montano a rischio squalifica?

Aldo Montano, che nella scherma è da sempre un campione assoluto, nella casa più spiata d’Italia è pronto a far conoscere un nuovo lato di sé. In passato era finito nelle prime pagine di cronaca rosa per via delle sue love story, ma ora si presenta come marito e padre di due splendidi bambini.

Dopo aver varcato la famosa porta rossa, Montano è pronto a regalare sorrisi e tante sorprese. Tuttavia, alcuni temono che la sua esperienza nella casa possa finire prematuramente. Come la Ricciarelli, infatti, l’atleta olimpico avrebbe pronunciato la stessa espressione.

Gf Vip, Soleil Stasi a rischio squalifica?

“Alle 5 del mattino, 4 ore dopo la fine della prima puntata” alcuni utenti avrebbero sentito una bestemmia. La colpa sarebbe di Soleil, ex protagonista di Uomini e Donne.

Le conferme non sono ancora arrivate, ma i fan sono già in attesa della seconda puntata.