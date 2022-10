GF Vip: anche Luca Salatino a rischio bestemmia e squalifica al compleanno di Goich

L'ex tronista Salatino perde la testa e rischia la squalifica per una bestemmia, salvato dai compagni

Grande rischio corso dal concorrente del Grande Fratello Luca Salatino, l’ex tronista di Uomini e Donne si sarebbe infatti lasciato andare a qualche esternazione decisamente di troppo secondo il regolamento, che punisce le bestemmie con la squalifica.

Luca Salatino rischia di essere squalificato, bloccato da Charlie e George

Il (quasi) fattaccio è avvenuto durante la festa di compleanno di Wilma Goich: ad un certo punto lo chef e pugile romano ha sbottato: dalla cucina: “Oh ma aspetta un attimo! Mò stiamo a magnà porco dì“.

Per sua fortuna però, l’ex tronista si è fermato in tempo prima di ricevere suo malgrado la busta che gli sarebbe valsa la squalifica. I suoi compagni di casa Charlie Gnocchi e George Ciupilan lì a pochi passi hanno provato a calmare il giovane concorrente visibilmente nervoso: “Non esagerare Luca“, le parole dell’ex collegiale; “Luca occhio perché poi ti scappano anche delle cose, calmati dai“.

Ecco il siparietto.

Salatino salvo, Perez rischia grosso

Luca si è fermato giusto in tempo, mentre invece un altro concorrente in queste ore sta davvero rischiando di essere cacciato: Amaurys Perez avrebbe bestemmiato a sua volta nel corso dell’ultima diretta: “C’è stato segnalato che nel corso del live c’è stata una presunta bestemmia” – le parole di Alfonso Signorini in chiusura di puntata – “Però questo deve essere inconfutabile.

Quindi necessita di una verifica. Vi terremo aggiornati e la prossima puntata se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa“.

In ogni caso però questo non metterà i bastoni tra le ruote del Gf, che ha già una schiera di altri vip pronti ad entrare nella casa.