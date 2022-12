GF Vip, Antonella e Edoardo di nuovo complici: l'ironia dei social

Dopo le discussioni delle ultime ore nella casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembrano aver ritrovato la serenità e un loro scatto intimo in giardino ha sollevato l’ironia e i commenti dei fan.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria di nuovo complici

Dopo la diretta al GF Vip Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno avuto un’accesa lite a causa di alcune affermazioni fatte da Micol Incorvaia. A seguire, nelle ultime ore, i due sono tornati a mostrarsi uniti e complici mentre erano in giardino e una loro foto ha presto fatto il giro del web. Nell’immagine si vede Edoardo mentre è interno a toccare il lato B dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, e sui social qualcuno ha scritto con ironia: “Palesemente le sta guardando se ha le emorroidi”, mentre un altro ha aggiunto: “Il c*lo di Antonella sta facendo l’ignavo”.

Il culo di Antonella sta facendo l’Ignavo #gfvip https://t.co/2nSIKpl9vH — Le vipere del Trash 😈🐍 (@ByeBitch93) December 5, 2022

I fan del programma sono curiosi di sapere se la storia tra i due sia destinata a durare visto che, nelle utlime ore, in preda all’ira nei confronti di Micol Antonella ha minacciato di lasciare Edoardo.

Antonella minaccia di lasciare Edoardo

Micol Incorvaia ha dato a Antonella della “limitata mentale” e la schermidrice, per tutta risposta, se l’è presa con Edoardo Donnamaria.

“Se per te è una bella persona te ne puoi andare ti lascio io! Ripeto, se per te non è una brutta persona io ti lascio, è finita qui e non stiamo più insieme. Te lo dico, io non torno indietro, vattene pure e lasciami sola qui adesso”, ha tuonato Antonella.