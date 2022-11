GF Vip, Antonella Fiordelisi: “Ecco cosa mi ha scritto Totti sui social”

Antonella Fiordelisi al GF Vip ha svelato cosa le avrebbe scritto l'ex Capitano della Roma Francesco Totti via social.

Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi si è lasciata sfuggire di esser stata contattata da Francesco Totti e, interrogata da Alfonso Signorini in merito alla vicenda, ha svelato cosa le avrebbe scritto l’ex Capitano della Roma e soprattutto quando.

Antonella Fiordelisi: lo scoop su Totti

Nella casa del GF Vip Antonella Fiordelisi ha instaurato un rapporto speciale con Edoardo Donnamaria e, forse anche per farlo ingelosire, si è lasciata sfuggire di aver scambiato dei messaggi con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, che l’11 luglio scorso ha annunciato il suo addio a Ilary Blasi. In un primo momento Antonella ha svelato solo che l’ex Capitano della Roma l’avesse contattata via social e a seguire il conduttore Alfonso Signorini l’ha interrogata sulla vicenda.

In diretta tv Antonella ha quindi affermato che Totti le avrebbe scritto solamente “ciao” e che l’avrebbe contattata circa due mesi fa, ossia quando il matrimonio tra l’ex Capitano e Ilary Blasi era già finito. Sebbene il calciatore fosse già separato dalla moglie è però vero che aveva già iniziato la sua liaison con Noemi Bocchi, sua nuova compagna.

Signorini infatti ha specificato che Totti non è mai stato solo in quanto aveva già iniziato la sua storia con Noemi Bocchi.

Per tutta risposta Antonella ha affermato: “Ah! Allora, ciao Noemi! Comunque mio padre può vedere a quando risale la chat”.

Nei mesi scorsi sono circolate numerose voci in merito ai presunti tradimenti di Francesco Totti ai danni della storica moglie, Ilary Blasi, e in tanti si chiedono se la questione (sostenuta anche da Fabrizio Corona) sarà mai chiarita dai due.