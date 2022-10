GF Vip, Antonella Fiordelisi: “Totti mi ha scritto”

Al GF Vip Antonella Fiordelisi ha confessato che l'ex Capitano della Roma, Francesco Totti, le avrebbe scritto un messaggio.

Antonella Fiordelisi al GF Vip ha confessato che Francesco Totti le avrebbe scritto un messaggio.

Antonella Fiordelisi e Totti: la confessione

In passato sono più volte circolate voci riguardanti dei presunti flirt tra Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del GF Vip, e alcuni calciatori famosi.

Nonostante non vi siano state prove riguardanti le sue presunte liaison, questa volta è stata la stessa Fiordelisi a lanciare uno scoop bomba al GF Vip: “Totti, mi ha scritto Totti”, ha confessato la concorrente a Giaele De Donà e Edoardo Donnamaria. In tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari ma, al momento, Antonella Fiordelisi ha preferito mantenere il totale silenzio sulla questione e quindi non è dato sapere cosa potrebbe averle scritto l’ex Capitano della Roma, reduce dalla separazione da Ilary Blasi.

Il flirt con Stefano De Martino

Sempre secondo indiscrezioni Antonella Fiordelisi avrebbe avuto anche un flirt con Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez. Secondo i rumor, all’epoca della liaison avuta con la schermitrice, il celebre ballerino e conduttore tv sarebbe stato separato dalla showgirl argentina. Sulla questione non esistono prove e Antonella Fiordelisi continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Di recente sono emersi anche rumor riguardanti una sua presunta relazione con il conduttore Massimo Giletti, ma il padre della stessa Fiordelisi ha specificato che i due sarebbero soltanto buoni amici e che Giletti sarebbe anzitutto un amico di famiglia.

Sarà vero?