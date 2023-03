GF Vip, Antonella perde al televoto per la finale: la reazione del padre

Il televoto per la finale del GF Vip ha visto inaspettatamente trionfare Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi è stata la prima tra le concorrenti ad annunciare di aver perso al televoto. A seguire, sui social, si è espresso sulla questione anche suo padre Stefano Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi perde al televoto

Antonella Fiordelisi ha perso al televoto per la finale del GF Vip e in queste ore sui social sta facendo discutere un messaggio pubblicato da suo padre, Stefano Fiordelisi, che ha scritto: “Ragazzi non votiamo più. Lo chiedo per la salute di Antonella. Sì ragazzi non votiamo più. A giudizio della signora in studio sarebbe educata chi prende a sputazzare la foto di un altro concorrente. Poi vi racconterò tutto. […] Si sta vendicando”.

In tanti si chiedono a chi abbia fatto riferimento il signor Stefano che, durante la partecipazione di sua figlia al programma, ha spesso sollevato polemiche e commenti con le sue insinuazioni via social. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono chi riuscirà a portare a casa la vittoria tra i concorrenti di questa settima edizione del reality show. Per saperlo ai fan non resta che attendere gli ulteriori sviluppi.