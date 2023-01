GF Vip, Stefano Fiordelisi insulta una concorrente: "Sta sui m***ni"

Stefano Fiordelisi è tornato a far parlare di sé a causa di un insulto scritto su Twitter verso una non meglio precisata concorrente del GF Vip.

Stefano Fiordelisi: l’insulto a una concorrente

Il papà di Antonella Fiordelisi continua a generare polemiche in rete a causa di alcune sue affermazioni contro i concorrenti del reality show. In particolare nelle ultime ore il padre della modella se l’è presa con Nicole Murgia e, a seguire, ha insultato una delle vip (forse la stessa Murgia) senza però farne il nome.

“Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter”, ha scritto, e ancora: “Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui ma**ni è gufo triste.

Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa. Mai vista una persona così”.

Nei giorni scorsi alcune affermazioni fatte dal padre di Antonella avevano mandato su tutte le furie l’ex fidanzato Gianluca Benincasa, che gli aveva dato del pagliaccio via social.

“Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. S. F. (Le iniziali di Stefano Fiordelisi, ndr) riprenditi.

Stai facendo la collezione di figure di mer**. Quando vivrà la vita reale non ci sarà nessun televoto che la salverà, e il tuo fallimento genitoriale le avrà chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire per l’Italia intera”, aveva tuonato l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se qualcuno all’interno del reality show cercherà di discutere con Stefano Fiordelisi del suo atteggiamento.