Antonella Fiordelisi continua a dividere i fan del GF Vip.

Nelle ultime ore, è diventato virale un video in cui la Vippona si toglie gli slip davanti alle telecamere. Neanche a dirlo, la polemica si è accesa in un lampo.

GF Vip: Antonella si toglie gli slip davanti alle telecamere

All’inizio della sua avventura al GF Vip, Antonella Fiordelisi era una delle concorrenti preferite dal pubblico. Poi, con il passare delle settimane, l’ex schermitrice ha commesso diversi passi falsi. Ad oggi, dopo quasi quattro mesi di reclusione, la Vippona divide il pubblico, tanto che ha più odiatori che seguaci.

Nelle ultime ore, è diventato virale su TikTok un video che la immortala mentre si toglie gli slip in favore di telecamere.

Il video è virale su TikTok

Nel filmato in questione, Antonella è ritratta mentre è in camera da letto. Ad un certo punto esce dalla stanza, poi torna sui suoi passi. Rientra in camera, prende un paio di mutande munito di salva slip, lo toglie e si avvicina alla porta per cambiarsi l’indumento intimo.

Fortunatamente, la regia del GF Vip ha prontamente cambiato inquadratura e ha evitato di mandare in scena immagini da censura.

Antonella: fan sconvolti per la scena degli slip

Il video di Antonella che si toglie gli slip in diretta ha sconvolto i fan del GF Vip. In massa si sono scagliati contro di lei, accusandola di predicare bene e razzolare male. Ovviamente, parecchi commenti riguardano anche la scarsa igiene dimostrata dalla Fiordelisi nell’indossare mutande usate.