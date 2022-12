GF Vip, urla contro Antonella Fiordelisi fuori dalla Casa: la reazione

Alcuni fan del GF Vip si sono messi a urlare con un megafono all’esterno della Casa e i vipponi, che stavano facendo colazione in giardino, non hanno potuto fare a meno di ascoltare tutto.

Urla al GF Vip contro Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è stata nel bene e nel male una delle protagoniste indiscusse di questa settima edizione del GF Vip e non a caso alcuni fan del programma si sono messi a urlare proprio contro di lei all’esterno della Casa. Una delle frasi che si è sentita con più chiarezza è stata: “Antonella vergognati! Tavassi sei un grande siamo tutti con te. Edoardo Donnamaria sei un pollo“.

Antonella, che in quel momento stava facendo colazione con gli altri vip in guardino, ha dato prova di aver sentito ma poi ha continuato a fare colazione come se nulla fosse, impassibile verso le critiche mosse nei suoi confronti.

Nei mesi scorsi Antonella non aveva fatto segreto di soffrire per molte delle critiche che le erano state rivolte dai fan anche via social, ma Edoardo Donnamaria aveva provato a rassicurarla sull’argomento.

Negli ultimi tempi i due fidanzati del bunker di Cinecittà hanno vissuto alcuni alti e bassi e in particolare i due avrebbero delle divergenze sul conto di Antonino Spinalbese. Edoado Donnamaria ce l’ha infatti con lo spezzino per come si è comportato con Oriana Marzoli, mentre Antonella continua a credere nella sua buona fede.

La coppia riuscirà a resistere fino alla fine del programma? I fan sono impazienti di saperne di più.