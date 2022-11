GF Vip, Antonella sotto le coperte con Edoardo: la reazione di papà Stefano non si fa attendere.

Nelle ultime ore, al GF Vip è esplosa la passione.

Ben due coppie sono finite sotto le coperte ed una di queste è quella formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Cosa ne pensa il padre della schermitrice? Il signor Stefano ha rotto il silenzio.

GF Vip, Antonella sotto le coperte con Edoardo

Due coppie del GF Vip si sono abbandonate alla passione: Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli e Antontella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Mentre i primi due hanno regalato ai telespettatori audio da censura, gli altri due si sono limitati a qualche movimento delle coperte e sono stati censurati dalla regia.

Nelle ultime ore, il signor Stefano Fiordelisi ha rotto il silenzio, reagendo alle immagini bollenti della figlia.

Antonella sotto le coperte con Edoardo: la reazione di papà Stefano

Il video di Antonella ed Edoardo sotto le coperte ha fatto il giro dei social. Alcuni fan hanno apprezzato l’audacia, mentre altri l’hanno condannata. Papà Stefano con quale fazione si è schierato? Su Twitter, l’uomo ha apprezzato tutti i commenti in difesa di sua figlia e del nuovo genero.

Uno di questi, recita: “Mamma mia oh manco se avessero girato un filmino per adulti. Chapeau a loro che hanno resistito fino a tanto. Meglio vedere due persone che amoreggiano che spettacoli beceri, villani e trash come il sipario di Guendalina Tavassi“.

Stefano Fiordelisi è un Donnalisi

Il papà di Antonella non si è scandalizzato nel vedere la figlia sotto le coperte con Edoardo. Anzi, “chapeau a loro che hanno resistito fino a tanto“.

D’altronde, il signor Stefano è un Donnalisi, quindi non poteva che schierarsi con loro.