Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno scaldato l’atmosfera del GF Vip.

I due si sono appartati sotto le coperte e la regia si è accorta troppo tardi della scena, regalando ai telespettatori un audio da censura.

GF Vip: Antonino e Oriana sotto le coperte

Dopo Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, anche Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono ficcati sotto le coperte. Mentre i Donnalisi sono stati subito censurati dalla regia, gli altri due Vipponi sono stati ‘dimenticati’. Così, lo staff del GF Vip ha regalato ai telespettatori un audio da censura.

Antonino e Oriana: cosa è accaduto sotto le coperte?

Nel video che ritrae Antonino e Oriana sotto le coperte le immagini sono abbastanza chiare, ma lo è ancora di più l’audio. E’ soprattutto il respiro della Marzoli ad essere affannato, per cui i fan possono immaginare cosa è successo. Non a caso, il filmato del momento bollente è diventato virale. Gli stessi concorrenti del GF Vip si sono accorti della passione. Non a caso, Edoardo Tavassi, appena ha incontrato Spinalbese in salone, ha esclamato: “Quindi dov’eri? Dai confessa, dicci quello che è successo che l’abbiamo capito tutti.

Ragazzi c’è Antonino che dice che vorrebbe parlare, ma che non può farlo perché non ha il microfono. Dillo che in realtà sei un ignavo. Antonino ha lasciato il suo microfono dentro Oriana. (…) Nulla ragazzi questo non parla“.

La reazione dei fan

Su Twitter piovono commenti su Antonino e Oriana sotto le coperte. Si legge: “Da domani invece che i tamponi gli daranno i test di gravidanza” oppure “Un applauso a chiunque sia alla regia in questo momento.

Ti sei meritato tutto lo stipendio” o ancora “Per capire cosa è successo lì sotto aspettiamo nove mesi“. La prossima puntata del GF Vip si prospetta piccante, piccantissima.