GF Vip, Antonella: cosa ha detto Edoardo su Micol sotto le coperte

Antonella Fiordelisi, dopo l’ultima puntata del GF Vip, ha svelato cosa le ha detto Edoardo Donnamaria sotto le coperte su Micol Incorvaia.

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno messo un punto alla loro relazione. Il motivo? Una palpata di lui al seno di Nicole Murgia. E’ bene sottolineare che la soap opera potrebbe continuare a regalare colpi di scena, per cui la parola fine sembra prematura, specialmente visti i precedenti. Appena i riflettori si sono spenti, l’ex schermitrice ha confessato a Daniele Dal Moro cosa ha detto l’ex fidanzato su Micol Incorvaia sotto le coperte.

Antonella ha raccontato:

“Daniele, ti posso dire una cosa? Daniele, ti posso dire cose che voi non sapete? Vanno un po’ oltre. Riguardano anche Micol. Quindi io ti dico… Quando è entrata questa persona io avevo imparato… Mi ha detto cose che non dirò. Potrei far litigare lui e Micol per le cose che mi ha confessato. Quindi non lo faccio. Mi ha detto delle cose oscene su di lei. Anche per questo non le era piaciuta fuori… Oscene! Se giorni prima mi dici determinate cose su Micol e poi in puntata dici che è la tua migliore amica, io ti dico che sei falso. Io non parlo…”.