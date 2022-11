GF Vip, Antonino e la data d’addio a Belen: “Segue una strategia ben precisa”

Antonino Spinalbese sta seguendo una strategia al GF Vip? Tutto quello che c'è da sapere sulle sue rivelazioni su Belen.

Secondo il settimanale Chi Antonino Spinalbese starebbe usando una strategia ben precisa al GF Vip, dove per la prima volta ha menzionato Belen Rodriguez svelando alcuni retroscena sulla loro rottura.

Antonino Spinalbese: la data dell’addio a Belen

Al GF Vip Antonino Spinalbese, che finora è stato particolarmente restio nel parlare della sua ex, Belen Rodriguez, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla loro rottura e in particolare sul periodo in cui avrebbero messo fine alla loro relazione (a dicembre, ossia 5 mesi dopo la nascita della loro figlia, Luna Marì).

Già a dicembre infatti erano circolate indiscrezioni in merito a un presunto riavvicinamento tra Belen e l’ex marito, Stefano De Martino, che oggi sono tornati ufficialmente insieme. In tanti si sono chiesti come mai Antonino abbia deciso di svelare la questione al GF Vip e, secondo il settimanale di Alfonso Signorini, quella dell’hair stylist sarebbe una strategia ben precisa:

“Visto che non c’è la volontà i disseppellire l’ascia di guerra, perché fare rivelazioni tanto delicate.

Togliersi un sassolino sì, e poi un po’ di strategia che avere i riflettori su di sé serva a scongiurare l’eliminazione dal GFVip”, si legge sul settimanale del conduttore. Belen non ha commentato quanto affermato dall’hair stylist nella casa del reality show e oggi sembra essere più innamorata che mai di Stefano.

Le parole di Antonino

Nella casa del GF Vip, parlando con gli altri concorrenti, Antonino ha svelato che lui e Belen si sarebbero lasciati a dicembre e a seguire ha detto: “Sono problemi suoi, non miei”.

In tanti si chiedono il perché delle sue affermazioni apparentemente contro la showgirl argentina (nonostante i due abbiano sempre dato prova di essersi separati pacificamente).