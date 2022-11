GF Vip, rivelazioni di Antonino su Belen: l’ira dei social

All'interno della casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha svelato alcuni particolari sulla sua rottura da Belen Rodriguez.

Nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha fatto alcune confessioni sulla sua ex, Belen Rodriguez, che hanno finito per attirare l’indignazione dei fan dei social.

Antonino Spinalbese: le confessioni su Belen

Fin da prima che Antonino Spinalbese entrasse nella casa del GF Vip si era vociferato che la sua ex, Belen Rodriguez, non fosse felice della questione e che fosse pronta a inviare una lettera di diffida all’hair stylist, padre di sua figlia Luna Marì.

Finora Antonino è stato bene attento a non parlare della showgirl argentina in diretta tv ma nelle ultime ore, parlando con gli altri concorrenti, ha svelato alcuni retroscena sulla loro rottura. “Cinque mesi?”, ha chiesto Oriana Marzoli in riferimento forse ai mesi trascorsi tra la nascita di Luna Marì e il momento in cui Antonino e Belen si sono detti addio. “No, dicembre”, ha infatti risposto l’hair stylist. Alberto De Pisis allora si è intromesso affermando: “Non diamo troppi riferimenti temporali”, e Antonino ha replicato: “E ma amore mio, sono problemi suoi, non miei”.

A dicembre 2021 avevano iniziato a circolare indiscrezioni riguardanti il presunto riavvicinamento tra Belen e il suo ex marito, Stefano De Martino, che però sono usciti allo scoperto soltanto alcuni mesi dopo.

L’indignazione sui social

In molti sui social hanno accusato Antonino di sfruttare la relazione da lui avuta con Belen solo per attirare visibilità. In queste ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha commentato la vicenda affermando: “Per questo Belen non voleva Antonino in TV. Parla troppo. Comunque ovvio che Belen ha mentito. Antonino non è un santo però. Avete capito ora perché lei non voleva lui al GF? Vedrete quante cose tirerà fuori.

La odia a morte e me l’aveva promesso (per questo non mi piace)”