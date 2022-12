GF Vip, Attilio vuole portare Sarah nel Van: la compagna è infuriata

Anche Attilio Romita sta iniziando a perdere colpi.

Nelle ultime ore, l’ex mezzo busto del Tg ha confessato ad alcuni coinquilini del GF Vip di voler portare nel Van Sarah Altobello. La compagna del Vippone non ha reagito nel migliore dei modi.

GF Vip: Attilio vuole portare Sarah nel Van

Sarah Altobello è entrata al GF Vip dichiarandosi molto interessata ad Attilio Romita. Quest’ultimo, contento della cosa, ha immediatamente chiarito di essere innamoratissimo della compagna Mimma. A distanza di qualche tempo, però, l’ex mezzo busto del Tg ha iniziato a venir meno alla sua dedica d’amore.

Nelle ultime ore, parlando con alcuni coinquilini, Attilio ha confessato di voler portare nel Van Sarah.

Attilio: le fantasie su Sarah

Romita ha ammesso:

“Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare”.

Fino ad oggi Attilio è stato fedele alla sua Mimma.

Adesso, però, sta iniziando a provare un interesse diverso per Sarah.

La reazione della compagna di Attilio

Il video in cui Attilio confessa di essere interessato a Sarah ha immediatamente fatto il giro del social, finendo sotto agli occhi di Mimma. La compagna di Romita ha tuonato:

“Portala, divertiti siete perfetti! PS: non aspettare Natale! La pupa e il …ne”.

Come se non bastasse, la donna ha cambiato la sua immagine del profilo Twitter, mettendone una di Attilio e Sara. La compagna di Romita entrerà al GF Vip per un confronto? Staremo a vedere.