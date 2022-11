Sarah Altobello usa il ferro da stiro per piastrare i capelli: le critiche

Al GF Vip Sarah Altobello ha usato un ferro da stiro per piastrare i suoi capelli. La vicenda ha creato una bufera in rete.

Sarah Altobello: le critiche dei social

Nelle ultime ore al GF Vip Sarah Altobello ha scatenato una bufera: la concorrente ha infatti usato il ferro da stiro che stava utilizzando per stirare alcuni vestiti per piastrare i suoi capelli. Non è dato sapere se abbia deciso di usare il ferro perché le piastre per capelli erano “occupate” dalle altre vippone, quel che è certo è che il pubblico della rete abbia fortemente condannato il suo gesto, con cui la concorrente rischierebbe anche di rovinare la sua folta chioma.

Sarah Altobello replicherà alle polemiche in rete? Al momento al GF Vip non le sono state chieste delucidazioni in merito alla vicenda.

L’ultima diretta del reality show è stata particolarmente movimentata, in particolare per Antonino Spinalbese. L’inquilino è stato preso di mira da Alfonso Signorini e dagli altri presenti in studio per il comportamento da lui avuto con Oriana Marzoli, con cui ha deciso di troncare la liaison dopo una notte di passione avuta all’interno della Casa.

Al momento non è dato sapere se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi, quel che è certo è che Oriana sia rimasta visibilmente infastidita dal comportamento di Antonino e che non abbia più voglia di avere a che fare con lui.