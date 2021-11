Tensione tra i concorrenti del GF Vip. La soprano Katia Ricciarelli è stata molto male nella notte.

Attimi di paura e tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La soprano Katia Ricciarelli sarebbe stata male nella notte, accusando febbre e pressione alta. La notizia sarebbe stata data dal concorrente Alex Belli: avrebbe accusato i problemi di salute poco dopo la nomination di Miriana Trevisan.

Katia Ricciarelli problemi salute, la lite con Miriana

Stando a quanto appreso, la soprano avrebbe accusato i problemi di salute a seguito della nomina ricevuta da Miriana Trevisan, una nomination che ha portato le due donne ai ferri corti. Katia Ricciarelli non aveva usato mezzi termini contro la showgirl campana arrivando ad affermare di non essere pentita di averla attaccata: “Mi spiace che piange ma bisogna anche assumersi le proprie responsabilità dei gesti, anche a me attaccarono tutte quando nominai Raffaella, ma non mi misi a piangere”.

Katia Ricciarelli problemi salute, lo sfogo con i concorrenti

La cantante lirica, dopo essersi rivolta duramente contro Miriana Trevisan, si era lasciata andare ad uno sfogo con alcuni concorrenti: “Io l’avevo capita dall’inizio. Ho fatto di tutto per ricredermi”. Non è mancata la replica di Alex Belli che ha risposto: “Questo è segno di intelligenza”. Ad esprimersi a favore di Katia Ricciarelli si è aggiunto Manuel Bortuzzo che ha affermato: “Tutte le volte che è venuta in camera tua.

Se fa le cose con piacere non deve rinfacciarle mai”.

Katia Ricciarelli problemi salute, la difesa di Miriana Trevisan

Nel frattempo Miriana Trevisan si è difesa affermando: “Non è una pugnalata è una votazione. Non sapevo chi votare e ho detto una persona fortissima”, sono le parole della showgirl che ha precisato quindi che non era stato un attacco.