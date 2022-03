Gf Vip, Barù attacca Jessica: “Io stratega? Lo trovo un insulto ai valori di una persona, è un’offesa”

Una clip di Jessica mandata in onda nella puntata di lunedì 7 marzo pare non sia stata affatto gradita da Barù, che ha subito voluto un confronto.

Manca meno di una settimana alla finalissima del Gf Vip, ma nella casa non mancano i colpi di scena. Non solo il triangolo e la passione tra Soleil, Alex e Delia: ad aver incuriosito i fan del reality più seguito e chiacchierato di Canale 5 è stata la love story sbocciata tra Lulù e Manuel, la relazione tra Alessandro e Sophie, fino al romanticismo di Miriana e Biagio, senza dimenticare il legame nato tra Gianmaria e Federica.

Alla vigilia della finalissima ad appassionare i telespettatori è soprattutto il tira e molla tra Barù e Jessica. La principessina non ha mai nascosto l’interesse per Barù. Lei non sembra resistere al suo fascino selvaggio, ma lui sembra temporeggiare (sebbene non siano mancati i momenti più teneri e quelli più piccanti). Tuttavia, proprio quando tra i due sembrava essere arrivato il sereno, una nuova nuvola pare stia scombussolando gli equilibri della coppietta.

Cos’è successo?

Gf Vip, Barù attacca Jessica

Non solo colpi di scena ed emozioni: nella casa del Grande Fratello Vip i momenti di tensione sono all’ordine del giorno, anche quando mancano solo pochi giorni alla finale.

L’ultimo episodio riguarda Barù e Jessica, tra i quali ci sarebbe stata un’altra incomprensione.

Le parole di Barù e le scuse di Jessica

Una clip mandata in onda nella puntata di lunedì 7 marzo non è proprio piaciuta a Barù. Protagonista del filmato è Jessica, che in precedenza avrebbe insinuato che il nobile nipote di Costantino Della Gherardesca è arrivato fino a questo punto all’interno del reality solo per merito suo. Per la Selassié il rapporto con lei avrebbe favorito Barù, avvicinandolo sempre di più alla finale.

All’indomani della diretta, il gieffino ha voluto un confronto con Jessica. In cucina le ha detto: “Sei veramente insopportabile. Prima mi insulti e poi sei insopportabile, hai un bel coraggio”. Giucas Casella ha subito sdrammatizzando, dicendo: “L’amore non è bello se non è litigarello”. Barù, tuttavia, ha subito replicato: “Non c’è più amore, non c’è mai stato”. Quindi ha aggiunto: “Lo trovo un insulto ai valori di una persona. La trovo una brutta offesa“.

Non è mancato l’intervento di Lulù, la quale ha spiegato: “Lei era triste perché tu eri freddo con lei e, per questo motivo, ha pensato a questa cosa”. Alla fine Jessica ha chiesto scusa a Barù. “Mi dispiace e ti chiedo scusa”, ha detto.