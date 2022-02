Gf Vip, Barù guarda Jessica in costume: cosa le ha detto?

Barù e Jessica sono sempre più vicini? Lontani da Cinecittà molti fan tifano per loro e c'è chi non ha fatto a meno di notare gli sguardi del gieffino.

Nella casa del Gf Vip non mancano i momenti di tenerezza, ma anche le tensioni e i litigi. A Cinecittà, come ogni anno, sono nati nuovi amori. Lo testimonia la love story appena nata tra Sophie e Alessandro, quella tra Miriana e Biagio e, infine, la relazione chiacchieratissima tra Lulù e Manuel.

Jessica, invece, in amore non sembra particolarmente fortunata. Ora non nasconde il suo interesse per Barù, il quale però non sembra altrettanto convinto. Se son rose, fioriranno.

Gf Vip, gli sguardi di Barù verso Jessica in costume

Jessica, la maggiore delle sorelle Selassié, continua ad avvicinarsi a Barù, al quale regala tanti momenti di tenerezza. Lui non sempre fa lo stesso, ma non mancano gli sguardi più ammiccanti. Fuori intanto molti fan continuano a fare il tifo per loro e sperano possa nascere qualcosa di più di un’amicizia.

A far chiacchierare i fan più fedeli del Grande Fratello Vip sono gli sguardi che Barù ha indirizzato a Jessica mentre era in giardino in costume. Nei giorni scorsi, chiacchierando con Alessandro, Barù ha ammesso di non voler illudere Jessica. Il vippone non sembra quindi nutrire un vero interesse per la coinquilina, ma i suoi sembrano sguardi di apprezzamento.

Jessica in costume, le parole di Barù

“Jessica ti devi rivestire, che qua stiamo a squagliare. Fai troppo sangue”, avrebbe detto Barù a Jessica guardandola sdraiata, in costume, a prendere il sole.

Tuttavia, pare non ci siano stati solo complimenti e apprezzamenti. Infatti, c’è chi ha anche notato un altro commento di Barù, completamento diverso. Parlando con Jessica, infatti, le avrebbe detto con tono ironico di cambiare posizione per prendere il sole.

“Una posa proprio naturale eh… Ma mettiti comoda”, sarebbero state le parole del gieffino.