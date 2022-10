GF Vip, bufera contro Carolina e Gegia: “Siete lo schifo d’Italia”

Gegia e Carolina Marconi sono state apostrofate da una fan del GF Vip difronte al giardino della Casa.

Una donna conosciuta come Regina de Roma, che più volte si è messa a urlare per mezzo di un megafono al di fuori della Casa del GF Vip, è tornata a tuonare contro alcuni concorrenti del reality show e in particolare contro Gegia e Carolina Marconi.

Gegia e Carolina Marconi sotto accusa

Nonostante sia trascorsa più di una settimana dall’addio di Marco Bellavia al GF Vip il suo caso continua a tenere banco sui social e, nelle ultime ore, una donna che si è fatta conoscere sui social come Regina de Roma è tornata a tuonare al di fuori del giardino della Casa di Cinecittà. Questa volta Regina se l’è presa con Carolina Marconi e Gegia, entrambe finite sotto accusa per il modo in cui hanno trattato Marco Bellavia, e accusate da molti di aver fatto bullismo all’ex coinquilino.

“A Gegia! Hai fatto del bullismo e gai fatto passare per maniaco Marco. Ma chi ce viene con te?! Carolina sei lo schifo dell’Italia. Potete pure uscire del che il GF Vip non lo vede più nessuno. Potete andare a casa vostra. Non lo vede nessuno il GF. Ormai è un degrado, fate tutti schifo. Siete entrati con un copione”, ha tuonato la donna al di fuori della Casa. Le due verranno chiamate a rispondere delle loro azioni?

Il ritiro anticipato di Marco Bellavia dal reality show ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’elimazione di Giovanni Ciacci dal reality show e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.