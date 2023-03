GF Vip, caos nella notte: Tavassi contro Bruganelli

Durante l’ultimo appuntamento del GF Vip, Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli si sono lasciati andare ad una lite furibonda. Appena i riflettori si sono spenti, il Vippone ha continuato ad attaccare l’opinionista, mentre la fidanzata Micol Incorvaia ha minacciato di abbandonare la Casa.

L’ultima puntata del GF Vip è stata particolarmente difficile per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due sono stati duramente attaccati da Sonia Bruganelli, che li ha giudicati irrilevanti per il programma. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, la coppia si è scagliata contro l’opinionista.

Tavassi non ha accettato di essere definito “manipolatore e subdolo” da Sonia. Sfogandosi con i suoi compagni d’avventura, ha ammesso di essere deluso da lei perché si possono avere opinioni differenti, ma non si dovrebbe mai scendere nell’offesa personale. Edoardo ha esclamato:

“Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella . (…) Spero che queste cose non le pensi, perché se le pensa vuol dire che non ha capito un ca**o”.

Allo sfogo di Tavassi ha fatto seguito quello di Micol Incorvaia. La ragazza, offesa per l’attacco della Bruganelli, ha minacciato di abbandonare il GF Vip. Ha dichiarato:

“Ho smesso di giocare, basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando, sono in nomination. (…) Sono esasperata, piena e provata. Non ce la faccio più”.