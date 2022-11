GF Vip, Tavassi e Onestini pregano e piangono su Attilio che dorme: la scena è esilarante

Edoardo Tavassi e Luca Onestini sono da poco entrati al Grande Fratello Vip, eppure sono già i preferiti del pubblico.

I due concorrenti nella giornata del 25 novembre 2022 hanno regalato ai telespettatori del reality una scena davvero esilarante, che ha avuto come protagonista il giornalista Attilio Romita.

GF Vip, Edoardo Tavassi e Luca Onestini pregano sul letto di Attilio: la scena diventata virale

In una delle tante giornate trascorse all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi e Luca Onestini, amatissimi concorrenti di questa nuova edizione del reality, hanno regalato al pubblico a casa un momento di sano divertimento.

Nello specifico, un video che in brevissimo tempo è diventato virale sui social ed in particolare su Twitter, mostra i due che pregano, rigorosamente inginocchiati, sul letto di Attilio Romita, che mentre dorme, viene dato (ironicamente) per morto.

GF Vip, le parole di Tavassi e Onestini su Attilio: “Sembrava così in forma”

A dare il via allo sketch che ha divertito il pubblico del Grande Fratello Vip, è stato Edoardo Tavassi, che poi ha coinvolto l’amico Luca Onestini.

Dopo essersi inginocchiati davanti al letto di Attilio Romita, che dormiva tranquillamente, Onestini e Tavassi hanno incominciato a pronunciare delle frasi, che hanno fatto sorridere non poco i telespettatori, come ad esempio: “Sembrava così in forma”, “Era una brava persona”, “Faceva ancora l’amore” e “Il Tg non sarà più lo stesso senza di lui”.

GF Vip, la “resurrezione” di Attilio Romita e la reazione di Onestini e Tavassi

Ad un certo punto, Attilio Romita si è svegliato e così Luca Onestini ed Edoardo Tavassi hanno gridato (ironicamente) al miracolo, si sono catapultati su di lui e tra sorrisi e finte lacrime hanno detto al giornalista:

“È vivo, miracolo! Per un attimo abbiamo pensato che non ci fossi più, ti vogliamo bene. Il capitano non molla mai, anche oggi è un nuovo giorno”.

Inutile dire che Attilio Romita si è fatto grasse risate e si è divertito non poco insieme alla coppia Onestini-Tavassi.