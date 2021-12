GF Vip censura le parole di Jessica Selassié a Bortuzzo: “Puoi andare via quando ti pare”

Il Grande Fratello Vip ha censurato le parole di Jessica Selassié, rivolte a Manuel Bortuzzo. La ragazza gli ha consigliato di andare via quando vuole

GF Vip censura le parole di Jessica Selassié a Manuel Bortuzzo

La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 13 dicembre sarà decisiva per la direzione che prenderà il reality nelle prossime settimane.

I concorrenti in gara dovranno comunicare ad Alfonso Signorini se hanno deciso di rimanere nella Casa oppure di abbandonare. Il prolungamento fino al 14 marzo ha scatenato grande confusione. Per conoscere la loro decisione bisognerà aspettare la diretta, ma intanto la regia ha censurato le parole di una concorrente. I protagonisti del dialogo censurato sono stati Jessica Selassié e Manuel Bortuzzo.

GF Vip censura le parole di Jessica Selassié a Manuel Bortuzzo: il concorrente vuole lasciare

Manuel Bortuzzo sembra aver deciso di non rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip. Insieme ad Aldo Montano e Manila Nazzaro è uno dei concorrenti che potrebbe lasciare la Casa durante la diretta di lunedì 13 dicembre. Andare via ora vuol dire che poter abbandonare il gioco senza pagare la penale. Se accettano di fermarsi fino al 14 marzo e poi abbandonano il gioco dovranno pagare una somma al programma. Per questo Manuel è andato in confusione, anche se sembra davvero molto desideroso di tornare alla sua vita.

Jessica Selassié, vedendolo così confuso, ha voluto dargli un consiglio personale, ma è stata censurata dalla regia del programma.

GF Vip censura le parole di Jessica Selassié a Manuel Bortuzzo: il consiglio della concorrente

Jessica Selassié ha tentato di convincere Manuel Bortuzzo a rimanere nella casa del Grande Fratello Vip. Gli ha spiegato che con i suoi problemi di salute, se si dovesse rendere conto in futuro di voler uscire, sicuramente non dovrebbe pagare la penale in quanto giustificato.

“Tu per problemi di salute, puoi andare via quando ti pare. Non perdi…” ha dichiarato Jessica, ma la regia ha inspiegabilmente censurato la scena e le sue parole. Non è chiaro come sarebbe terminato il discorso della principessa, ma probabilmente intendeva dire che il nuotatore potrebbe uscire dal reality in qualsiasi momento senza dover pagare nessun tipo di penale.