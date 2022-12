GF Vip, Charlie Gnocchi ci vuole provare con Oriana: bufera in rete

Al GF Vip Charlie Gnocchi ha finito con l’attirarsi contro le critiche della rete dopo aver affermato che vorrebbe fare delle avances a Oriana Marzoli.

Charlie Gnocchi: le avances a Oriana

Nelle ultime ore al GF Vip Antonino Spinalbese ha confessato di aver più volte cercato di rifiutare le avances di Oriana Marzoli, con cui ha trascorso una notte di passione proprio nella casa del reality show. Charlie Gnocchi, che si è fatto raccontare dal coinquilino alcuni dettagli piccanti, nelle ultime ore ha affermato di volerci provare a sua volta con Oriana. La questione ovviamente ha sollevato una bufera in rete e in tanti hanno trovato di cattivo gusto quanto affermato dal fratello di Gene Gnocchi.

“Sotto il letto le telecamere ci sono? Che lei mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità.

Voglio provare con Oriana per vedere se succede qualcosa. Qui non succede niente, magari Oriana mi da una mano”, ha detto Charlie, che è felicemente sposato. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se Alfonso Signorini affronterà la questione durante la prossima diretta del programma.

Antonino, dal canto suo, ha messo fine alla storia con Oriana proprio dopo aver trascorso insieme a lei una notte di passione e in tanti lo hanno accusato di aver “usato” la coinquilina.

Anche Oriana si è scagliata contro Antonino che, nel frattempo, è tornato a riavvicinarsi a Giaele De Donà e a Ginevra Lamborghini.