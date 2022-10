GF Vip, Ciacci vuole denunciare Sara Manfuso: lo scontro

Giovanni Ciacci avrebbe deciso di denunciare Sara Manfuso dopo la lite da loro avuta al GF Vip.

Giovanni Ciacci sarebbe intenzionato a sporgere denuncia contro Sara Manfuso che, al GF Vip, lo ha accusato di averle toccato il sedere.

Giovanni Ciacci contro Sara Manfuso

Al GF Vip Sara Manfuso è stata allontanata dal programma dopo aver avuto una furibonda lite con Alfonso Signorini e Giovanni Ciacci.

L’ex gieffina in particolare si è scagliata contro il costumista affermando che lui le avrebbe toccato il sedere e le avrebbe poi suggerito di “mimare una violenza sessuale”, parole che avrebbero ferito Sara Manfuso proprio perché in passato è stata vittima di un abuso.

Giovanni Ciacci e Signorini le hanno notare che dopo la battuta di Ciacci lei fosse scoppiata a ridere e tra i tre si è scatenata una bufera che ha portato Signorini a mandare via dallo studio l’ex concorrente.

Ciacci avrebbe a sua volta deciso di denunciare Sara Manfuso per quanto affermato sul suo conto.

“Mi dispiace un linciaggio l’ho passato, due no. Per sbaglio, passando, ti ho toccato il sedere, ho detto che non volevo che venisse fraintesa come una violenza sessuale e poi ho detto: “Dovremmo parlare proprio di questo”. Non ci sto a passare per quello che fa la violenza sessuale”, ha tuonato Ciacci nello studio tv.

In tanti si chiedono quali sviluppi prenderà la vicenda e se davvero Sara Manfuso dovrà rispondere alla denuncia dell’ex coinquilino che, a quanto pare, sarebbe fuori di sé dalla rabbia per le accuse nei suoi confronti.