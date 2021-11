I concorrenti della sesta edizione del GF Vip sono stati rimproverati dagli autori del reality perché non creano dinamiche interessanti.

Gli autori del Grande Fratello Vip hanno rimproverato i concorrenti che stanno partecipando alla sesta edizione del reality show, accusandoli di non creare dinamiche interessanti all’interno della Casa più spiata d’Italia.

GF Vip, concorrenti rimproverati dagli autori del reality: “Mancano dinamiche interessanti”

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è particolarmente deludente per quanto riguarda le dinamiche presenti all’interno della Casa, soprattutto se confrontata con la quinta edizione del programma. Al GF Vip 5, infatti, il vincitore Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini erano riusciti a tenere i telespettatori incollati allo schermo anche di notte, pur di essere sempre aggiornati su ciò che i concorrenti facevano.

La passata edizione dello show, inoltre, è stata densa momenti emozionati e ha visto nascere rapporti intensi come l’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello e l’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, prima, o quello tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, poi.

Il GF Vip 6, al contrario, non sta rivelando altrettanto avvincente, nonostante il trascorrere delle settimane e il tempo che i coinquilini stanno condividendo. A questo proposito, quindi, pare che i concorrenti siano stati richiamati dagli autori del programma che li avrebbero spronati a creare situazioni più interessanti.

GF Vip, concorrenti rimproverati dagli autori del reality: la situazione nella Casa

A distanza di due mesi dall’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, durante un confessionale, Katia Ricciarelli ha notato che i suoi coinquilini appaiono sopraffatti dalla noia e disinteressati.

Intanto, Miriana Trevisan ha fatto alcune allusioni facendo intendere di essere stata rimproverata in confessionale, insieme ad altri concorrenti, e accusata dagli autori di non contribuire alla creazione di dinamiche appassionanti nella Casa.

Nello specifico, i vip sono stati accusati di non dare adito a liti e discussioni per non esporsi eccessivamente: un simile atteggiamento, tuttavia, è controproducente per il programma che sta registrando un calo di ascolti.

GF Vip, concorrenti rimproverati dagli autori del reality: l’arrivo di nuovi concorrenti

Nel frattempo, nel corso delle ultime ore, Alex Belli si è confrontato con Soleil Sorge in sauna e ha ammesso di essere molto contento per l’arrivo nella casa di nuovi concorrenti. Per l’attore, infatti, soltanto lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si darebbero da fare per generare dinamiche e movimentare la vita al reality.

Non resta che attendere di scoprire, quindi, se i vip in gara al reality decideranno di dare ascolto agli autori del programma e sfruttare ogni motivo valido per fomentare un litigio oppure preferiranno proseguire nel loro percorso senza apportare cambiamenti al proprio atteggiamento