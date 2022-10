GF Vip, Cristina Quaranta contro Giaele: “Se mi infastidirà la affogo”

Dopo la diretta al GF Vip Cristina Quaranta ha avuto una lite infuocata con Giaele De Donà.

Nella casa del GF Vip dopo l’ultima diretta Cristina Quaranta ha avuto un’accesa lite con Giaele De Donà e ha persino minacciato di affogarla.

Cristina Quaranta contro Giaele De Donà

Al GF Vip è esplosa una vera e propria lite tra Cristina Quaranta e Giaele De Donà e la prima ne ha dette di tutti i colori sulla sua coinquilina, che ha persino minacciato di affogare.

“Ha detto adesso mi infastidirà nei prossimi giorni.

Io la affogo, ve lo dico. Ho detto ad Antonino che non la voglio più in stanza con noi, andasse nel suo ca**o di letto, non la voglio, voglio dormire”, ha tuonato la Quaranta, mentre Giaele ha replicato: “Mi hai nominato due volte di fila, stavolta hai detto che non sono diretta, la prossima mi nominerai perché secondo te sono stupida”. In tanti si chiedono che piega prenderanno le cose tra le due nei prossimi giorni visto che, al momento, gli equilibri sembrano alquanto tesi nella casa del GF Vip.

Giaele e Antonino

Nel frattempo Giaele De Donà non ha fatto segreto di provare qualcosa per Antonino Spinalbese e ha confessato agli altri inquilini del reality show di temere che il suo rapporto con l’hair stylist possa far precipitare le cose tra lei e il marito. In tanti si chiedono cosa accadrà tra i due nelle prossime puntate del programma e se ci saranno ulteriori sviluppi. Per adesso sulla questione non non sono emersi ulteriori dettagli e ai fan non resta che attendere.