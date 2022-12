GF Vip, Dana Saber: "Putin è il mio preferito, lo amo"

Al GF Vip Dana Saber continua a far parlare di sé e questa volta la modella ha fatto discutere per alcune delle sue dichiarazioni sul presidente russo Vladimir Putin.

Dana Saber: le dichiarazioni su Putin

A poche ore dal suo ingresso all’interno del GF Vip Dana Saber ha già ampiamente fatto parlare di sé e ha litigato con metà del cast presente all’interno del reality show. Nelle ultime ore la modella ha fatto alcune dichiarazioni destinate a far discutere. Mentre Attilio Romita infatti elencava i premier stranieri che gli sarebbe capitato d’intervistare durante la sua carriera, la Saber lo ha interrotto indicando il suo “preferito”, ossia il presidente russo Vladimir Putin.

“Chi, Obama?”, ha chiesto Romita, mentre la Saber ha risposto convinta: “No, Putin, è il mio uomo ideale, lo amo”.

Le liti con le concorrenti

Nelle ultime ore al GF Vip Dana Saber ha avuto alcune accese discussioni con le concorrenti e tra queste in particolare Patrizia Rossetti e Oriana Marzoli. Con Patrizia Rossetti ha discusso per quanto riguarda le pulizie delle aree comuni mentre con Oriana ha avuto una lite al vetriolo degenerata a male parole.

Senza dubbio l’ingresso della Saber all’interno del programma non ha mancato di creare nuove dinamiche, ma in tanti si sono scagliati contro la produzione del reality show per averla scelta come concorrente. Si dà il caso infatti che la modella sia sconosciuta ai più e che in Italia sia nota solo per un avvistamento risalente ad alcuni mesi fa in compagnia dell’ex gieffina Dayane Mello.