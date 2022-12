GF Vip, Daniele e Oriana sempre più vicini: cosa sta succedendo tra i due

Nella casa del GF Vip Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembrano essere sempre più vicine e due delle concorrenti più vicine all’inquilino hanno espresso la loro opinione in merito alla vicenda.

Daniele e Oriana Marzoli: cosa sta succedendo

Secondo molti tra i fan del GF Vip sarebbe potuto sbocciare qualcosa di più che una semplice amicizia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro all’interno del bunker di Cinecittà e, nelle ultime ore, a sottolineare la questione ci hanno pensato anche due delle concorrenti che si sono avvicinate di più all’inquilino, ossia Wilma Goich e Elenoire Ferruzzi (che tra l’altro hanno confessato entrambe di essere attratte da lui).

La Goich è stata chiamata a esprimere la sua opinione sulla vicenda in confessionale, e ha scagliato contro Oriana quella che sembra essere un’evidente frecciatina. “Oriana si sta riavvicinando a Daniele, se ci riesce benissimo. Sono felice per loro. Le faccio tanti auguri…Di buon Natale!“, ha detto.

Quanto a ciò che ha affermato Elenoire Ferruzzi – che da tempo ha lasciato la casa del GF Vip – sembra che Daniele secondo lei sarebbe stato davvero deluso dopo che Oriana ha preferito Antonino a lui.

“Conosco molto bene Daniele, sono stata assieme h24 per quasi due mesi e ti posso dire che a Daniele fin dall’inizio piaceva moltissimo Oriana, ma lei scelse Antonino e lui ci rimase male“, ha confessato la Ferruzzi a un fan sui social.

Tra Daniele e Oriana sboccerà davvero qualcosa al GF Vip come molti credono? Al momento sulla questione non vi sono conferme e ai fan del programma non resta che attendere.