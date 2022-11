GF Vip, Wilma Goich: "Daniele? Non ho mai provato nulla del genere"

Al GF Vip durante la notte Wilma Goich ha inaspettatamente confessato i suoi sentimenti per Daniele Dal Moro.

Nella casa del GF Vip Wilma Goich ha fatto un’inaspettata confessione svelando di essere attratta da Daniele Dal Moro.

Wilma Goich: la confessione su Daniele Dal Moro

Mentre nelle ultime ore Pamela Prati si è aggiunta al numero di casi Covid tra i volti presenti al GF Vip, Wilma Goich, durante la notte, ha confessato un’inaspettata attrazione verso Daniele Dal Moro. Durante la notte la Goich si è confessata con Sarah Altobello a cui ha detto che da oltre 20 anni non provava sensazioni simili.

In tanti si chiedono se la questione verrà affrontata nel corso della prossima diretta e se, soprattutto, Elenoire Ferruzzi commenterà quanto affermato dalla Goich (visto che, all’interno della Casa, si era dimostrata piuttosto gelosa delle attenzioni riservate verso Dal Moro).

Al momento Wilma Goich non ha svelato ulteriori dettagli sulla questione e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di saperne di più.

Wilma Goich: la vita privata

Wilma Goich è single e per moltissimi anni è stata legata a Edoardo Vianello, padre di sua figlia Susanna (scomparsa nel 2020). Dopo la morte di sua figlia Wilma Goich ha attraversato un periodo particolarmente buio e, solo di recente, ha iniziato a ritrovare un minimo di serenità.

La cantante ha un unico nipote a cui è molto legata e che non vede l’ora di riabbracciare. In tanti tra i suoi fan sono curiosi di sapere quali sorprese riserverà in futuro.