Davide Donadei, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, ha preso le difese di Antonella Fiordelisi.

L’ex fidanzata Chiara Rabbi gli ha lanciato una frecciatina al vetriolo.

Fin dai suoi primi giorni al GF Vip, Davide Donadei si è mostrato dalla parte di Antonella Fiordelisi. Nel corso dell’ultima diretta, quando ha scoperto i comportamenti ambigui del ragazzo con Nicole Murgia, il Vippone ha difeso l’amica, dicendosi deluso dall’atteggiamento dell’ex volto di Forum.

Davide, dopo aver visto lo sgambetto di Donnamaria ad Antonella, ha deciso di nominarlo. Nel segreto del confessionale, ha dichiarato:

“Perché lui oggi ha fatto male a una persona a cui voglio bene. Ci sono legato, lei mi è stata tanto vicino. Vedo che lei è molto buona. Sono rimasto male da tutto ciò. Con me e con tanti altri è un’altra persona. Forse è migliore come amica, ma la peggiore se te la ritrovi come nemica. A me ha dato tante cose positive e me la porterò avanti”.