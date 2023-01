GF Vip, Davide Donadei: spuntano altri tradimenti a Chiara Rabbi

Da quando Davide Donadei è entrato come concorrente al GF Vip si fa un gran parlare della sua vecchia relazione con Chiara Rabbi.

Nelle ultime ore, sono spuntati altri dettagli in merito ai tradimenti dell’ex tronista di Uomini e Donne alla fidanzata.

Davide Donadei: spuntano altri tradimenti a Chiara Rabbi

Entrato al GF Vip da qualche settimana, Davide Donadei ha già parlato della fine della storia d’amore con Chiara Rabbi. A detta sua, la relazione sarebbe giunta al capolinea a causa della gelosia ossessiva di lei. Eppure, secondo i beninformati, la colpa sarebbe da attribuire a lui, che avrebbe tradito più volte l’ex fidanzata.

Nelle ultime ore, oltre al flirt con l’ex allieva di Amici Arianna Gianfelici ne è spuntato un altro.

Davide Donadei ha tradito Chiara con una cameriera

Stando a quanto sostiene l’esperta di gossip Deianira Marzano, Donadei avrebbe tradito la Rabbi anche con una cameriera del suo ristorante. La ragazza in questione sarebbe stata licenziata quando Chiara ha scoperto il flirt. Poi, quando la love story è finita, Davide l’avrebbe riassunta.

Davide Donadei: il percorso al GF Vip non convince

Alla luce delle ultime notizie sui tradimenti a Chiara, il percorso di Davide al GF Vip non convince i fan. Negli ultimi giorni, infatti, Donadei è finito al centro di una discussione con Edoardo Tavassi a causa di un bacio/prova con Micol Incorvaia. Il Vippone sostiene che i due non siano una vera coppia perché lui non avrebbe mai consentito alla fidanzata di scambiarsi un kiss con un altro, anche solo per gioco.

Insomma, Davide sembra predicare bene e razzolare male.