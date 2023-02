GF Vip, Davide scivola su Dayane Mello: "Follia quando subì il lutto"

Davide Donadei ha commesso uno scivolone che potrebbe alzare un polverone tra i fan parecchio attivi di Dayane Mello.

Parlando con alcune compagne del GF Vip, ha tirato in ballo l’ex Vippona e ha giudicato “folle” il suo essere rimasta in gioco quando ha perso il fratello.

Parlando con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, Davide Donadei ha commesso una gaffe che potrebbe costargli caro. L’ex tronista di Uomini e Donne, tra i tanti Vipponi che l’hanno preceduto al GF Vip, ha scelto di parlare di Dayane Mello e del terribile lutto che ha vissuto proprio quando era nella Casa più spiata d’Italia.

Davide, pur non facendo il nome di Dayane, ha dichiarato:

“Conoscendomi, guarda, a parte vado via subito e poi non so se riuscirei a continuare, vi dico la verità. Tu facevi l’esempio prima di… ho capito di chi facevi l’esempio. Follia, follia, ma follia, ma dai. Ho capito che il fratello non era in Italia, ma non puoi stare vicino a tua madre o tuo padre che soffrono per questa roba?! Io penso ai miei rapporti”.