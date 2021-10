Gf Vip, Davide Silvestri feroce con le principesse Selassié: “Si rovinano da sole”

Dopo i filmati visti in diretta al Gf Vip, Davide Silvestri si è sfogato in merito alle esternazioni delle sorelle Selassié

Solo pochi giorni fa avevamo parlato delle affermazioni di Clarissa e Lulù Selassié nei confronti di Davide Silvestri. Così, nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 4 ottobre, Alfonso Signorini ha mostrato i filmati in cui le principesse etiopi sparlavano del loro coinquilino.

L’ex volto di “Vivere” non ha tuttavia reagito agli insulti, spiegando poi ad Alex Belli il motivo per cui è rimasto in silenzio in puntata.

Davide:"Possono dirmi quello che vogliono, ma almeno chiedimi scusa. Quel video era incommentabile, cosa dovevo commentare? Per inferire? Ma almeno tu chiedimi scusa"

“Avrei preferito che fossero venute da me a chiedermi scusa per le offese.

[…] Invece nulla, fanno anche le vittime. Il fatto che sono giovani non è una scusante, non glielo perdono. Se continuano così, si rovinano da sole”.

Davide Silvestri: la speranza sulle nomination

Tornando poi sull’argomento, Davide Silvestri ha anche confessato che gli sarebbe piaciuto vedere in nomination le tre sorelle con Samy. “Si commentano da sole per quello che hanno detto. In quel gruppo stanno tutto il giorno a parlare male degli altri”, ha precisato.

Davide "io per sfaldare il gruppo avrei voluto mettere anche loro (le fake princess) con Samy"

Il 40enne milanese ha inoltre rivelato di essere rimasto spiazzato dal comportamento di Ainett Stephens, sottolineando come ora ha tanta gente da poter nominare. Le dinamiche della Casa di Cinecittà si fanno sempre più articolate, per la gioia dei tanti fan del reality di Canale 5.