GF Vip, Delia Duran ha baciato Barù solo per ferire Jessica: “Così impara!”

Delia Duran ha confessato di aver cercato di baciare Barù per ferire i sentimenti di Jessica Selassié.

Delia Duran è stata travolta da una valanga di critiche perché, nella casa del GF Vip, ha ammesso di aver provato a baciare Barù unicamente per ferire i sentimenti di Jessica Selassié.

Delia Duran: il bacio a Barù

Al Grande Fratello Vip Delia Duran ha cercato di baciare Barù che, dal canto suo, ha ammesso di non aver affatto gradito il gesto fatto dalla modella.

La questione ha mandato i fan del programma su tutte le furie, specie quando Delia ha ammesso di aver tentato di baciare il collega solamente per ferire i sentimenti di Jessica.

“L’ho fatto così impara, continua a sparlare”, ha confessato la moglie di Alex Belli che, nelle prossime ore, si troverà a dover fare di nuovo i conti con il celebre attore (che tornerà nella casa del programma). Il gesto di Delia le è costato una marea di critiche da parte dei fan e in tanti sono ormai convinti che la modella non riuscirà a conquistare la finale del gioco per via del suo comportamento.

Lo sfogo contro Jessica

Già nei giorni scorsi Delia Duran aveva manifestato la sua antipatia verso Jessica che, a suo dire, l’avrebbe guardata male durante i momenti in cui lei è stata vicina a Barù. “Non c’è feeling tra me e lei. Io per lei sono un peso, una minaccia perché non posso scherzare e ballare con Barù. Mi dispiace, mi guarda sempre male se io sto con Barù”, aveva tuonato.

Jessica e Barù

I telespettatori intanto sognano l’inizio di una nuova storia d’amore al Grande Fratello Vip, e chissà se proprio Barù e Jessica ne saranno protagonisti ora che Delia, dalle prossime ore, si troverà di nuovo a fare i conti con Alex Belli (che nel frattempo si è detta convinta di voler lasciare). Quale sarà l’epilogo della vicenda?