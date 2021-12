GF Vip, Delia Duran: salta il suo ingresso nella Casa

Delia Duran avrebbe dovuto varcare la soglia della porta rossa il prossimo 3 gennaio ma qualcosa sarebbe andato storto.

Secondo indiscrezioni Delia Duran, che sarebbe dovuta entrare nella casa del GF Vip il prossimo 3 gennaio, non potrà fare il suo ingresso nello show di Signorini perché positiva al Coronavirus.

Delia Duran: salta l’ingresso al GF Vip

Già da alcuni giorni Delia Duran si trovava in isolamento precauzionale perché, secondo i rumor in circolazione, il prossimo 3 gennaio avrebbe dovuto varcare la soglia della porta rossa.

A quanto pare però i telespettatori del programma dovranno attendere prima di poter vedere la moglie di Belli nella casa di Cinecittà: durante un tampone di controllo la showgirl sarebbe infatti risultata positiva al Coronavirus. Non è chiaro quindi se e quando Delia potrà varcare la soglia della casa di Cinecittà e al momento sulla questione tutto tace.

Delia Duran al GF Vip

Dopo la squalifica di suo marito Delia Duran sarebbe stata scelta come concorrente del GF Vip anche per animare le dinamiche tra i concorrenti che, già da mesi, si trovano rinchiusi nel bunker di Cinecittà.

Ovviamente in tanti sono curiosi di sapere cosa accadrà tra Delia e Soleil Sorge quando l’ex moglie di Belli sarà all’interno della Casa. Le due nelle passate puntate se ne sono dette di tutti i colori per via del rapporto instaurato dall’influencer italoamericana e l’attore.

Delia Duran: la lettera di Alex Belli

Nelle ultime ore attraverso i social Alex Belli ha dedicato una lettera d’amore a Delia che sembrava esser stata scritta proprio in previsione del suo ingresso al GF Vip 6.

“Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio.Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore”, ha scritto Belli nel suo messaggio alla moglie.