Al Grande Fratello Vip, Delia Duran sta manifestando in modo sempre più evidente il malessere provato rispetto al suo rapporto con il compagno Alex Belli. La donna, infatti, ha recentemente dichiarato di essere delusa dal comportamento dell’attore e ha ammesso che avrebbe desiderato maggiori dimostrazioni da parte sua.

GF Vip, Delia Duran tra dubbi e confusione: “Non capisco perché Alex Belli continua a sbagliare”

La modella venezuelana Delia Duran ha varcato la soglia della porta rossa della Casa più spiata d’Italia da pochi giorni nel tentativo di comprendere l’esperienza vissuta dal marito Alex Belli durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. In questo contesto, tuttavia, la donna appare sempre più in crisi rispetto al suo rapporto con l’attore e, nonostante abbia più volte affermato di volere dimostrazioni da parte del compagno, si è detta molto delusa dai suoi atteggiamenti e dalle continue attenzioni che rivolge a Soleil Sorge.

A questo proposito, quindi, Delia Duran ha ammesso di sentirsi confusa perché, se da una parte è convinta della sua scelta di aver perdonato il marito, dall’altra non riesce a capire per quale motivo persista nel ribadire la sua vicinanza all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Parlando con alcuni coinquilini, quindi, la modella ha ammesso: “Non capisco perché Alex continua a sbagliare”.

GF Vip, Delia Duran tra dubbi e confusione: “Non sono contro Soleil, sono contro Alex”

Dopo aver parlato ed essersi confrontata con alcune coinquiline sulla sua relazione con Alex Belli, Delia Duran ha espresso i suoi dubbi sul comportamento dell’attore. Confidandosi con Nathalie Caldonazzo, infatti, la modella venezuelana ha dichiarato: “Sono in difficoltà, sai? In realtà, non sono contro Soleil, ma più che altro contro di lui, per tutte queste robe che sta facendo. A prescindere da tutto quello che è successo è lui che continua, non è lei – e ha aggiunto –.

Ancora non sto capendo un cavolo”.

A questo punto, Nathalie Caldonazzo ha risposto alla gieffina nel seguente modo: “Amore, non so più che altro dovrebbe fare per farti capire. Hai una pazienza comunque”.

GF Vip, Delia Duran tra dubbi e confusione: “L’ho perdonano ma non capisco perché continui a farmi stare male”

Infine, Delia Duran ha rivelato alla ballerina di riuscire a restare calma rispetto alla sua relazione con Alex Belli e alle continue offese e delusioni che le arrivano dal compagno per via del suo passato, spiegando: “Quello che mi tiene ferma è perché il mio passato è stato peggio di questa cosa. Era un periodo buio della mia vita e lui mi ha aiutato a dare quella spinta di dire ‘ok, basta’”.

Nathalie Caldonazzo, allora, ha tentato far riflettere la coinquilina, affermando: “Tu ti devi chiedere ‘accetto tutto questo?’. Se lo accetti, non so come fai, ma vai avanti”.

La modella, allora, ha risposto: “Amore ma l’ho perdonato. Lui mi ha detto ‘ho sbagliato, scusami’. Non capisco perché lui continui a fare delle battutine che mi fanno stare male”.

Le parole di Delia Duran hanno profondamente sconvolto Miriana Trevisan che ha deciso di prendere le distanze dalla donna e limitarsi ad ascoltarla senza più esprimere la propria opinione.