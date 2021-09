GF Vip, duro scontro tra Soleil e Gianmaria: “Ma come ca**o ti permetti?”

Toni duri tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi durante la quarta puntata del GF Vip: tra i due lo scontro è sempre più acceso.

Durante la puntata del GF Vip 6 di venerdì 24 settembre 2021 è andato in onda un duro scontro tra i due ex fidanzati Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, che dall’inizio del programma non fanno che discutere della loro storia passata: dopo aver sentito una clip in cui il ragazzo ha parlato di lei ad altri inquilini della casa, la giovane ha sbottato.

GF Vip: Soleil vs Gianmaria

Ad irritare Soleil sono state in particolare le confessioni che Antinolfi ha fatto a Sophie Codegoni (“Dopo un mese mi ha richiamato, si è fatta sco***e più volte“) e Miriana Trevisan (“Il padre mi ha detto che non vorrebbe condividere con lei neppure tre giorni nella stessa casa“). Frasi che hanno sconvolto Soleil che, visibilmente provata, gli ha chiesto come si permettesse di parlare di lei in questo modo pur sapendo quando soffra la lontananza dai suoi genitori.

“L’hai usata per farmi del male, non ti insulto perché non voglio abbassarmi al tuo livello“, gli ha detto. E ancora: “Come ca**o ti permetti di nominare la mia famiglia?“. Lui ha tentato di giustificarsi asserendo di aver detto la prima frase in un momento di ira e la seconda riferita al disordine di Soleil, ma le non ne ha voluto sapere e il confronto tra i due si è nuovamente concluso senza un punto di incontro.

GF Vip, Soleil vs Gianmaria: non si placano i toni

Già nella puntata precedente i due avevano avuto una discussione, con lei che aveva messo in chiaro il suo fastidio per il fatto che Gianmaria passasse come vittima quando invece “ha avuto un atteggiamento ai limiti dello stalking“. Parole che lui non aveva accettato e a cui aveva replicato di averla sempre rispettata e trattata come una principessa