GF Vip, Edoardo contro Antonella: "Mi hai rotto i co**ni"

Nella casa del GF Vip è scoppiata un’altra lite furibonda tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, il cui equilibrio sembra ormai scricchiolare.

Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi

Dopo la lite avuta a seguito dell’ultima diretta, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono tornati a scontrarsi. Questa volta a far infuriare i due è stata una richiesta avanzata dalla modella alle 4 del mattino, orario in cui Edoardo dormiva. Antonella gli avrebbe chiesto infatti di prepararle un hamburger e Edoardo sarebbe andato su tutte le furie.

“Devi avere l’umiltà di capire che non sei nella posizione di rompere il ca*zo.

Se io sto tutto il giorno incazzato, chiariamo, e mi vedi strano, e continui, ci metti il carico, allora non hai capito un ca*zo di quello che ti ho detto”, ha tuonato Donnamaria spalleggiato da alcuni dei suoi coinquilini, e ancora: “Prendi una decisione importante per il tuo futuro. Sappi che se mi svegli alle 4 per un hamburger, io non te lo farò. Se per te questa cosa basta per litigare o per chiudere dimmelo.

Allora non rompere i cog*ioni, non puoi rompere i cog*ioni per ogni cosa, se vedi un video dove abbraccio una persona o se non ti do metà hamburger.”

Nei giorni scorsi Edoardo Donnamaria aveva dimostrato di essere geloso rispetto a ciò che aveva detto Antonella sul conto del suo ex fidanzato a Antonino Spinalbese. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, offesa per le parole di Edoardo, si è offesa affermando: “Vengo da una famiglia che mi ha dato molte attenzioni, ma non sono viziata”.

I due troveranno il modo di chiarire?