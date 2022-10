GF Vip, Edoardo contro Antonino: “Ha dimostrato una cattiveria estrema”

GF Vip, Edoardo Donnamaria contro Antonino Spinalbese: l'ex volto di Forum fa un'analisi estremamente lucida.

Edoardo Donnamaria si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Antonino Spinalbese. Chiamato in confessionale nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, l’ex volto di Forum ha vuotato il sacco, parlando di “cattiveria estrema“.

GF Vip: Edoardo contro Antonino

A distanza di più di un mese dall’inizio del GF Vip, sono ormai chiare le antipatie e le simpatie che aleggiano in Casa. Nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria è tornato a scagliarsi contro Antonino Spinalbese. Anche se ha deciso di non mandarlo in nomination, l’ex volto di Forum ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Il discorso di Edoardo Donnamaria

Edoardo, chiamato in confessionale da Alfonso Signorini, ha dichiarato:

“Ti faccio una brevissima considerazione. Ho visto un Antonino chiudermi le porte in faccia, sono due settimane che non mi rivolge la parola, mai, neanche buongiorno e buonasera, per una nomination. L’ho sentito dire delle cose di una cattiveria estrema, che non sto qui a ripetere, non lo avete fatto notare voi, non è il caso che lo faccia io. Ho visto Antonino riempirsi d’orgoglio, vedere una ragazza fuori che non sa come comportarsi, una ragazza dentro che cerca le sue attenzioni. L’ho visto farsi forza delle debolezze degli altri, non parlo solo di me, ma anche di Nikita, perché spero che si veda da casa”.

Donnamaria ha fatto un discorso estremamente chiaro e lucido, che ha lasciato di stucco lo stesso conduttore del GF Vip.

Edoardo non nomina Antonino: il motivo

Fatta questa premessa, Edoardo ha spiegato il motivo per cui non ha nominato Antonino. Ha dichiarato:

“Quando io mi abbatto qua dentro lui improvvisamente si riprende e mette su un sorriso che dimostra tanta cattiveria, però, non lo voglio nominare oggi, perché so che questa non è la nomination per eliminare ma per essere il favorito e non credo che meriti questa possibilità”.

Donnamaria, quindi, non l’ha mandato al televoto per evitare che possa risultare il preferito del pubblico. Ottima strategia, non trovate?