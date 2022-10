GF Vip, nuovo scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese: il tentativo di pace fallisce miseramente.

Nuovo scontro al GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. L’ex volto di Forum ha provato a chiarirsi con il coinquilino ma, tra una parola e l’altra, la lite è esplosa in un lampo.

GF Vip: nuova lite tra Edoardo e Antonino

Dopo la discussione avvenuta nell’ultima puntata del GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese si sono giurati guerra. Nelle ultime ore, però, l’ex volto di Forum è tornato sui suoi passi e ha cercato un chiarimento con lui. A spingerlo a parlare con il coinquilino è stata soprattutto la frase che ha pronunciato sul suo non essere un “buon padre di famiglia“. Antonino, però, non ha reagito nel migliore dei modi e gli animi si sono riaccesi in un lampo.

Il discorso di Edoardo è poco chiaro

Edoardo si è avvicinato ad Antonino spiegando che, in un primo momento, gli è sembrato “tutto preciso, sempre educato e attento a non pestare i piedi“. Poi, con il passare dei giorni, si è rivelato completamente diverso. Dopo lo scontro in diretta, Donnamaria ha riflettuto molto. L’ex volto di Forum ha dichiarato:

“Io ti voglio dire tre cose. Prima cosa, non mi sarei mai permesso di giudicare te come padre di famiglia. Il buon padre di famiglia eri tu prima di litigare con me. Sempre attento a non pestare i piedi”.

Davanti a questo discorso no sense, Spinalbese ha perso la pazienza.

Antonino perde la pazienza con Edoardo

Antonino, visibilmente infuriato, ha replicato:

“Mi nomini dicendo che sono il più finto della casa. Cioè stavi con me dalla mattina alla sera ma mi hai nominato. Non voglio parlare con te, sei una persona finta. Non c’è una telecamera che ha visto la spallata, non c’è un video. Sembro un imbecille perché dichiaro una cosa che nessuno ha visto. Non ho voglia di parlare con te perché io mi arrabbio e faccio la solita figura. Sei una persona finta e bugiarda, io e te sappiamo com’è la realtà“.

Dopo questo discorso, sia Spinalbese che Donnamaria hanno cercato conforto tra le braccia di Giaele.

Quest’ultima ha cercaro di calmare gli animi.