GF Vip, Antonella si infila nel letto di Antonino alle 5 del mattino

GF Vip, Antonella Fiordelisi si infila nel letto di Antonino Spinalbese alle 5 del mattino: cosa è successo tra loro?

Al GF Vip una coppia sta per scoppiare, ma un’altra potrebbe nascere presto. Dopo l’ultima diretta, Antonella Fiordelisi ha messo da parte Edoardo Donnamaria e ha iniziato a flirtare con Antonino Spinalbese. Non solo, alle 5 del mattino si è infilata nel suo letto.

GF Vip: Antonella si infila nel letto di Antonino

Nella casa del GF Vip sta per scoppiare una bomba. Dopo l’ultima diretta, Antonella Fiordelisi ha iniziato a flirtare con Antonino Spinalbese. Edoardo Donnamaria ha assistito alla scena e ha provato a riprendersi la sua donna. L’ex schermitrice, però, gli ha concesso giusto un paio di abbracci ed è tornata subito tra le braccia di Nino. Antonella è convinta che Spinalbese sia interessato a lei:

“Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere. Come mai dico questo? Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo”.

Spinalbese, ovviamente, non ha risposto e Antonella, a tarda ora, ne ha approfittato per infilarsi nel suo letto.

Antonella stuzzica Antonino

Prima di entrare nel letto di Antonino, che il ragazzo divide con Alberto De Pisis, la Fiordelisi ha proseguito la sua opera di convincimento:

“Ti do tempo perché non sei come me che dico tutto subito. Dirai qualcosa su di me. Lo sai che penso? Che a te in realtà sono sempre piaciuta un pochino”.

Spinalbese, dal canto suo, si è limitato a replicare:

“A me piacete tutte. Siete delle belle ragazze davvero. Sei così sicura di quello che dici?”.

Antonella e Antonino: cosa è successo a letto?

E’ bene sottolineare che a letto non è successo nulla di che tra Antonino e Antonella.

Si sono limitati a scherzare un po’, ma non sono andate in scena immagini da censura. Una domanda sorge spontanea: come reagirà Edoardo? Lo scopriremo nella prossima puntata del GF Vip.