GF Vip, Antonella Fiordelisi ha dubbi su Edoardo Donnamaria: è interessato a uomini e donne?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono destinati ad essere la prima coppia del GF Vip 7. Nelle ultime ore, però, la Vippona ha confessato di avere diversi dubbi perché l’ex volto di Forum sembra “interessato a uomini e donne”.

GF Vip: Antonella ha dubbi su Edoardo

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha messo Edoardo Donnamaria spalle al muro, mostrando un video bizzarro. Anche se negli ultimi giorni si è avvicinato parecchio ad Antonella Fiordelisi, nelle prime settimane di permanenza in Casa ha tampinato altri concorrenti, sia uomini che donne. Da Alberto De Pisis ad Elenoire Ferruzzi, passando per Sofia Giaele De Donà: Edoardo ci ha provato un po’ con tutti. Il filmato lanciato da Signorini ha mostrato tutte le sue imprese e Antonella non le ha gradite per niente.

Le parole di Antonella Fiordelisi

Interpellata in diretta da Alfonso, la Fiordelisi ha dichiarato:

“Magari lui è interessato sia a uomini che donne. Le donna sicuramente perché effettivamente ci sta provando con tutte. (…) Si stampasse una mia foto se mi vuole addosso. Avevo notato anche un avvicinamento tra Alberto ed Edoardo e quindi ho pensato di tutto ti dico la verità. Se mi piace lui? Io caratterialmente ti dico di sì. Però ha dei lati che non mi piacciono. Sono molto gelosa e non credo potremmo andare molto d’accordo. O è per me o sto da sola che sto benissimo. Lui ha perso il treno, deve prendere l’aereo privato di Giaele. Con lei ha fatto il cretino e ho visto tutto. Se passo si scansa per non farsi vedere con lei. Magari fa le cose quando non ci sono e non posso stare tranquilla”.

Antonella terrà fede alle sue parole? Staremo a vedere, ma sembra proprio che la storia con Edoardo sia comunque destinata a sbocciare.

Il pensiero di Elenoire Ferruzzi

Mentre la Fiordelisi riflette su Edoardo, Elenoire Ferruzzi ha un’idea chiara su Donnamaria: potrebbe essere interessato anche ad Alberto De Pisis. Ha dichiarato: