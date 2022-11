Micol Incorvaia ha raccontato ad Edoardo Donnamaria che sul web hanno notato la sua somiglianza con il cantante Gigi D'Alessio.

Al Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia ha raccontato ad Edoardo Donnamaria che gli utenti del web hanno notato la sua somiglianza con il cantante Gigi D’Alessio. Ecco come ha reagito il concorrente.

GF Vip, Edoardo Donnamaria e la somiglianza con Gigi D’Alessio: la reazione

Micol Incorvaia, una delle nuove concorrenti ed ex fiamma di Edoardo Donnamaria, ha raccontato al concorrente quello che dicono di lui sul web. “Non so se posso dirtelo, Edo, ma da fuori dicono che sembri il figlio di Gigi D’Alessio” ha dichiarato Micol. “Ma sembro LDA o sembro Gigi D’Alessio?” ha chiesto lui. “Che sembra che sembri un figlio di Gigi D’Alessio” ha specificato lei. Edoardo ha reagito con grande perplessità a questa frase, mostrando un’espressione un po’ confusa.

Si è trattato di una parentesi divertente nel reality show.

GF Vip, la gelosia di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

L’ultima diretta non è stata semplice per Edoardo Donnamaria, soprattutto per via dell’ingresso della sua ex fiamma Micol Incorvaia, che ha scatenato la gelosia di Antonella Fiordelisi, con cui ha una storia. Anche lui ha avuto un momento di gelosia quando è entrato Luciano Punzo, che ha dichiarato di conoscere Antonella Fiordelisi perché avevano lavorato insieme ad un servizio fotografico di costumi da bagno.

I due però non si erano scambiati i contatti perché lei era fidanzata.