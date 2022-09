GF Vip, Edoardo Donnamaria si struscia su Elenoire Ferruzzi: la reazione sui social

Un comportamento avuto da Edoardo Donnamaria al GF Vip ha fatto insorgere i fan del reality show.

Un’azione compiuta da Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello Vip ha sollevato una bufera sul web e in tanti hanno chiesto la sua squalifica immediata dal programma.

Edoardo Donnamaria si struscia su Elenoire Ferruzzi

Edoardo Donnamaria nelle ultime ore ha finito per scatenare l’ira della rete dopo aver strusciato le sue parti intime su Elenoire Ferruzzi e aver scambiato alcune battute goliardiche con lei. “Ma che meraviglia“, avrebbe detto la Ferruzzi, mentre lui le avrebbe risposto: “Sì, ma dura poco“.

La vicenda ha sollevato una vera e propria bufera in rete dove in tanti, in queste ore, stanno chiedendo la squalifica immediata del concorrente.

“Se lo avesse fatto a me si trovava castrato nel giro di tre secondi“, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Probabilmente la sua quotidianità non prevede altro“. E ancora: “Edoardo schifo assoluto“, “Veramente, non ho parole. Peggio delle bestie“.

In tanti si chiedono se la produzione del programma prenderà provvedimenti contro Edoardo Donnamaria.

L’inquilino del GF Vip nelle ultime ore è balzato agli onori delle cronache per aver ammesso, proprio all’interno del programma, di essere fluido. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se il GF Vip prenderà davvero dei provvedimenti contro di lui.